TFF yabancı oyuncu kuralı için son kararını verdi! Başkan duyurdu

11 Eylül 2024 15:22 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 15:23

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de mevcut sezonda uygulanan yabancı oyuncu kuralına dair yeni düzenleme isteğinde bulunan kulüplerin talebini reddetti. Yeni sezonda kulüpler kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı oyuncuya yer verebilecek. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitmedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan katıldığı canlı yayında herkesin merakla beklediği konuya açıklık getirdi.

TFF TALEBİ REDDETTİ!

Doğan, "Yabancı kuralıyla ilgili bizimle beraber Beşiktaş ve Galatasaray'ın da sayının artırılması ile ilgili talebi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu bu talebi reddetti." dedi.

14 YABANCI KURALI DEVAM EDECEK

Doğan'ın açıklamasıyla yabancı oyuncu kuralıyla ilgili tartışmalar da son buldu. TFF'nin sezon başında açıkladığı A Takım kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı bulunması kuralı yeni sezonda geçerli olacak.