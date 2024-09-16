TFF'den kulüplere çağrı: "Sabırlı olunmalı"

16 Eylül 2024 14:20 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 14:21

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem kararlarıyla ilgili son günlerde oluşan gergin ortamın ardından bir açıklama yaptı. TFF, kulüplerin beklentilerini karşılamak için çalışıldığını belirtirken sabırlı olunmasının önem arz ettiğini ifade etti.

5. hafta maçlarındaki hakem kararlarının ardından kulüplerden sert açıklamalar gelmişti. Oluşan gergin ortamın ardından TFF​ harekete geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu​ (TFF), kulüplerin beklentilerini karşılamak için çalışıldığını, bu süreçte sabrın çok önemli olduğunu ifade etti.

TFF: "SABIRLI OLUNMALI"

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Tüm spor kamuoyunun bildiği üzere, bu yola çıkarken futbol ailesine adaletli, ilkeli bir şekilde herkese eşit mesafede duracağımızı ve kardeşlik iklimini koruyacağımızı vurguladık. Bu duruşumuzdan taviz vermeden yürümeye devam etmek ve Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak en temel hedefimizdir. Göreve gelmemizle birlikte uzun zaman sonra oluşan güven ve umut iklimiyle beraber var olan beklentilerin farkındayız. Bu beklentileri doğal karşılamakla beraber sabırlı olunması önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"KAZANANLAR KONUŞANLAR DEĞİL, ÇALIŞANLAR OLACAK"

Türk futbolunda kazananların, konuşanlar değil çalışanlar olacağına vurgu yapılan açıklamada, "Yönetim olarak, tüm paydaşlarla bir araya gelerek, iletilen beklentileri karşılamak adına samimiyetle ve kararlılıkla çalıştığımızı ifade etmek isteriz. Özellikle belirtmek isteriz ki Türk futbolunun kazananları, çok konuşanlardan ziyade çok çalışanlar ve bu doğrultuda iyi niyetle çaba sergileyenler olacaktır. Herkesin ortak arzusu olan adalet, güven ve kardeşlik ikliminin tesisi, yalnızca bizim değil; hepimizin aynı zamanda futbol ailesine mensup her bir ferdin sorumluluk ve görev bilinci içerisinde hareket etmesini gerektirmektedir." denildi.