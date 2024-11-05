TFF'den yasa dışı bahis reklamı yapan kulüplere ceza kararı! Galatasaray'ın sponsorluğu tartışılmıştı

05 Kasım 2024 13:26 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 13:27

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe giderek yasa dışı bahis reklamına karşı önlem aldı. Buna göre; bu tür faaliyet yürüten şirketlerin reklamını yapan kulüplere para ve puan silme cezası gelebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu​ (TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nda (FDT) önemli bir değişikliğe gitti. Buna göre tüm liglerdeki kulüplerin reklam panolarında illegal bahis reklamı almasına para ve puan silme cezası verileceği duyuruldu.

İHLAL TEKRARLANDIKÇA CEZA KATLANIYOR

Değişiklik kapsamında FDT'nin 57. maddesinde yer alan "Bahis" başlığına 3. bir fıkra eklendi. Söz konusu fıkrada reklam panoları ve sair ekipmanlar için yeni cezalar tanımlandı.

İşte TFF tarafından eklenen madde:

(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.

Yasağa uyulmaması halinde:

a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde 1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000- TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası verilir.

GALATASARAY'IN ALDIĞI REKLAM OLAY OLMUŞTU

Galatasaray’ın eylül ayında ligde oynadığı 5-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında, aldığı farklı skordan çok yeni forma sponsoru konuşulmuştu. Sarı kırmızılı takımın formasında sırt sponsoru olarak ‘meritking.news’ isimli internet sitesine yer vermişti. Söz konusu sitenin ‘Meritking’ adlı yasadışı bir bahis şirketine ait olduğunun ortaya çıkması sonrası, sarı-kırmızılılar sponsorluk anlaşmasını iptal etmişti.