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TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı kuralına el atıyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Temmuz 2024 23:06 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 23:13
TFF&#039;nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı kuralına el atıyor!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı kuralı değiştirmek için ilk toplantıyı bekliyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan TFF Başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geride bırakarak TFF seçimini kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı seçildi.

İLK DEĞİŞİKLİK YABANCI SAYISI 

Büyükekşi dönemi sonrası TFF'deki yeni yapılanma merak edilirken Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatinin yabancı sayısına el atmak olacağı belirtildi.

SAYI 12'DEN 14'E ÇIKACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, önceki yönetimin 12'ye indirdiği yabancı sayısı yeniden 14'e çıkarılacak.

İLK TOPLANTIDA OYLAMAYA SUNACAK

Hacıosmanoğlu'nun yabancı sayısındaki değişikliği ilk yönetim kurulu toplantısında oylamaya sunacağı belirtildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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