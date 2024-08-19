Thierry Henry milli takımdan istifa etti!

19 Ağustos 2024 17:58 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 18:05

Fransa U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Thierry Henry Fransa Futbol Federasyonuyönetimine istifasını sundu. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Fransa U21 Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan efsane isim, sürpriz bir şekilde görevi bıraktı.

"EN BÜYÜK GURUR"

47 yaşındaki futbol adamı yaptığı açıklamada "Fransa Futbol Federasyonu ve bana bu inanılmaz fırsatı sunan başkan Philippe Diallo'ya teşekkür etmek istiyorum. Ülkeme Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandırmak hayatımın en büyük gururlarından biri olarak kalacak. Bana büyülü bir deneyim yaşattıkları için federasyona, oyunculara, ekibe ve taraftarlara inanılmaz derecede minnettarım" dedi.

"HEDEFE ULAŞMAYI BAŞARDI"

Dünyaca ünlü futbol adamı Thierry Henry'nin istifası hakkında konuşan Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo ise "Bu karardan dolayı çok üzgünüz çünkü Thierry Henry, Los Angeles'taki Olimpiyat madalyasından 40 yıl sonra Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanarak kendisine konulan hedeflere ulaşmayı başardı. Kariyerinin geri kalanında ona bol şans diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Thierry Henry'nin 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu.