Thomas Tuchel, İngiltere Milli Takımı'nın yeni hocası oldu

16 Ekim 2024 11:40 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:43

İngiltere Futbol Federasyonu, Thomas Tuchel’in 2025 yılı itibarıyla milli takımın başına geçeceğini açıkladı.

İngiltere Futbol Federasyonu, EURO 2020 ve EURO 2024​'te üst üste final kaybeden Gareth Southgate​'in görevine son vermişti.

Bu gelişme sonrası İngiltere Futbol Federasyonu, Thomas Tuchel’in 2025 yılı itibarıyla milli takımın başına geçeceğini açıkladı.

ÜÇÜNCÜ YABANCI TEKNİK DİREKTÖR OLACAK

Geçtiğimiz sezon Bayern'de kaptan Harry Kane ile yakın çalışan Tuchel, İngiltere Milli Takımları tarihinde Sven-Goran Eriksson ve Fabio Capello'nun ardından bu görevi üstlenen üçüncü yabancı teknik direktör olacak.