THY'den A Milli Takım'a özel reklam filmi
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 13:09 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 13:11
Türk Hava Yolları (THY), EURO 2024 son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı için reklam filmi hazırladı. Reklam filminde kullanılan uçağın pilot koltuğunda İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yer aldı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bu akşam TSİ 22.00'da Avusturya ile karşılaşacak A Milli futbol Takımı’na bir destek de Türk Hava Yolları’ndan geldi.
Millilerin resmi sponsoru Türk Hava Yolları, oynayacak mücadele öncesi ay-yıldızlılara başarılar dilediği bir reklam filmi yayınladı.
MONTELLA PİLOT KOLTUĞUNDA
Filmde kullanılan uçağın pilot koltuğunda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer aldı. Reklam filminde, kalkış esnasında yapılan anonsta ise "A Milli Futbol Takımımıza zafer için çıktıkları bu yolculukta başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda bugün TSİ 22.00’da Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı