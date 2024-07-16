Tolga Zengin'den Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun'a destek!

16 Temmuz 2024 11:41 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 11:55

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra ezeli rakip Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Cenk Tosun, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.

Eski milli kaleci Tolga Zengin, siyah-beyazlı takımda yıllarca birlikte forma giydiği deneyimli forvete destek verdi.

"CENK'İN HAKKIDIR, VİCDANINIZI HATIRLAYIN"

Tolga Zengin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İki ay önce Cenk'in kalmasını istememeniz nasıl olağan ve hakkınızsa bugün de Cenk'in kendi tercihini yapması bir o kadar olağan ve hakkıdır. Yıllardır verdiği emeği, yaşattığı sevinçleri, kazandırdıklarını, fedakarlıklarını hatırlayın. Hatırlamak isterseniz vicdanınızı da hatırlayın. Orada bir yerde duruyor olmalı.

"CENK YOK SAYILIYORSA, GELECEĞİNİ DÜŞÜNMESİ YANLIŞ SAYILMAMALI"

Cenk, tercih edilmiyorsa, düşünülmüyor, yok sayılıyorsa Cenk'in tercih etmek zorunda bırakılması, geleceğini düşünmesi yanlış sayılmamalı. Gönül isterdi ki Cenk Beşiktaş'ta kalsın. Böylesine dramatik ayrılıklar ne ilk ne de son olacak. Emeklerine, kattıklarına, çabana sağlık Cengo... Umarım kaldığın yerden devam edersin."