Tolunay Kafkas'ın kabus gibi sezonu: Çalıştırdığı iki takım da küme düştü!

27 May 2024 09:00 - Güncelleme : 27 May 2024 09:11

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün küme düşmesiyle birlikte akıllara Tolunay Kafkas geldi.

SEZONA ANKARAGÜCÜ İLE BAŞLADI

Sezon başında MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Tolunay Kafkas, aldığı kötü sonuçlarından ardından görevden ayrılmıştı.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan ve 7 haftada 6 puanda kalan sarı-lacivertlilerde, Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi sonrası Kafkas'la yollar ayrılmıştı.

Kafkas sonrası Emre Belözoğlu ile yola devam eden MKE Ankaragücü son haftada küme düşerek Süper Lig'e veda etti.

FATİH KARAGÜMRÜK'Ü LİGDE TUTAMADI

30. haftada Şota Arveladze'nin yerine Fatih Karagümrük'ün başına geçen Tolunay Kafkas, İstanbul ekibini de ligde tutmayı başaramadı.

Kafkas, Karagümrük'ün başına çıktığı 8 maçta 3 galibiyet alırken 2 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı.

Bu sezon görev aldığı iki takım da küme düşen Tolunay Kafkas bireysel açıdan kötü bir sezonu geride bıraktı.

TOLUNAY KAFKAS: "BU LİGİN GERÇEKLİĞİ YOK"

Kafkas, ligden düştükleri Samsunspor maçının ardından "İyi bir bitiriş yaptık. Geldiğim günden beri oyunun hakkı bu değildi. Bazen iyi oynadık, sonuçları alamadık. Bir alt lige düştük. Karagümrük hatalarından ders alıp tekrar daha güçlü şekilde hak ettiği yere mutlaka gelecektir. Biz kendi üstümüze düşen kısımda hatalarımız muhakkak vardır. Bizim büyütülme tarzımız kafasının arkasında bir şey olan biri değil. Bu ligin gerçekliği yok" açıklamasını yapmıştı.