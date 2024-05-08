Tolunay Kafkas'tan yarı finalde Galatasaray maçı öncesi büyük rotasyon

08 May 2024 22:42 - Güncelleme : 08 May 2024 22:45

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile pazar günü oynanacak kritik müsabaka öncesi rotasyona gitti.

Kafkas, takımını yarı final maçına Emre Bilgin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Ceccherini, Emir Tintiş, Rohden, Paoletti, Lasagna, Eysseric, Mendes ve Güven Yalçın 11'i ile çıkardı.

Tecrübeli teknik direktör, Süper Lig'in 35. haftasında Mondihome Kayserispor ile yaptıkları maçta ilk 11'de görev verdiği kaleci Sirigu'nun yanı sıra Veseli, Can Keleş, Levent Mercan, Kourbelis, Koray Günter ve Marcao gibi önemli oyuncularını yedeğe çekti.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK MAÇI OLABİLİR

Ligde kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, 12 Mayıs Pazar günü lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor müsabakasının sonucuna göre şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor.