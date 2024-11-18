Tottenham logosunu değiştirdi!

18 Kasım 2024 18:03 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 18:07

Premier Lig devi Tottenham, logosunda değişikliğe gitti. Sosyal medya bu değişim sonrası yeni logoyu tiye aldı.

Tottenham Hotspur​, bugün logosunda küçük bir değişiklik yaptığını duyurdu.

Kulübün yeni logosunda, tarihi "Tottenham Hotspur" ismi yer almıyor. Bu minimal değişiklik, kulübün modernleşme ve marka kimliğini yenileme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilse de futbolseverlerden geçer not alamadı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Yeni logo, daha sade ve stilize edilmiş bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Kulüp yetkilileri, bu değişikliğin Tottenham'ın marka bilinirliğini artırma ve taraftarlar​ arasındaki bağlılığı güçlendirme amacıyla yapıldığını belirtti.

TEPKİ GÖRDÜ

Bu küçük değişiklik, Tottenham taraftarları tarafından beğenilmezken, futbolseverler de yeni amblemi gereksiz buldu.