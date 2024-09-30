Trabzonspor Bankalar Birliği anlaşmasından resmen çekildi

30 Eylül 2024 09:43 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:43

Son dakika haberi: Trabzonspor, Bankalar Birliği anlaşmasından resmen çıktığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hiçbir kredi veya faiz borcumuz kalmamıştır" denildi.

Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"T.C. Ziraat Bankası​, Denizbank​ ve Türkiye Halk Bankasından oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 06/2019 döneminde imzalanan ve 03/2021 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır.

Buna göre şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır."

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