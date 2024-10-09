Trabzonspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor!

09 Ekim 2024 20:30 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 20:32

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim'de sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Cebelitarık'ı 7-0 yendi

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Cebelitarık'ı 7-0 yendi

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekiminin ne zaman, saat kaçta yapılacağı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekiminin ne zaman, saat kaçta yapılacağı açıklandı

Teknik Direktör Şenol Güneş​ yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri​'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, aerobik koşu ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, Başakşehir​ maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.