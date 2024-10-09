Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Trabzonspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor!

Trabzonspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ekim 2024 20:30 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 20:32
Trabzonspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim'de sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş​ yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri​'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, aerobik koşu ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, Başakşehir​ maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
şenol güneşmehmet ali yılmaz tesisleribaşakşehir

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...