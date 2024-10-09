Trabzonspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ekim 2024 20:30 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 20:32
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim'de sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, aerobik koşu ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: tgrthaber.com