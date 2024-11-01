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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp efsanelerinin mezarlarını ziyaret etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Kasım 2024 18:29 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 18:31
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp efsanelerinin mezarlarını ziyaret etti!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, eski teknik direktör ve başkanların mezarlına ziyarette bulundu.

Trabzonspor​ Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan​, bordo-mavili kulübün eski başkanlarından Ali Osman Ulusoy ve Ahmet Salih Erdem ile eski teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı'nın mezarını ziyaret etti.

Trabzonspor Başkanı Doğandan kulüp efsanelerinin mezarlarına ziyaret

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Doğan, Ulusoy, Erdem ve Özyazıcı'nın mezarlarını ziyaret etti, çiçek bıraktı.

Doğan'a ziyaretleri sırasında Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve bazı yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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