Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan dikkat çeken Şenol Güneş sözleri!

02 Eylül 2024 20:20 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 20:48

Trendyol Süper Lig takımı Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan, gündemle alakalı konular hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın konuşmalarından satırbaşları şu şekilde;

"BİR ARADA OLMALIYIZ"

"Şenol Güneş normalde de İstanbul'a gelecekti. Sosyal medya hesabımızdan açıklama yapmıştık. Biz de netleştirip durumu çözmek istiyoruz. Bizim Trabzonluların Şenol hoca da bizim, Fatih hoca da bizim. Hüseyin hoca da bizim. Hepsinin adı konuşulurken dikkatli olmak lazım. Hepsini saygıyla karşılamamız lazım. Trabzonsporlular olarak bir arada olmalıyız. Şu an için kim olur bilmiyorum. Doğru kararı vermek istiyoruz. Bunlar Fatih Tekke, Hüseyin Çimşir ve Şenol Güneş gerçeğini değiştirmez."

"SİYASİ BASKI OLMADI"

Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğu için açıklama yapan Doğan, "Trabzonspor'a siyasi baskı olmadı. Ağabeylerimizden, kardeşlerimizden görüş alırız, fikir alışverişi gerçekleştiririz. Yönetim kurulu olarak karar veririz. Şu ana kadar herhangi bir teknik direktörle anlaşmadık. Takım perşembe toplanacak. O güne kadar bu konu çözülür diye temenni ediyorum." dedi.

"ŞENOL HOCAYLA GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Şenol Güneş için yorum yapan Trabzonspor Başkanı Doğan, "Şenol Güneş bu takımın, bu şehrin önemli bir değeri. Şenol hocayla görüşmelerimiz sürüyor. Bir Fatih Tekke hayranıyım. Futbolculuğunun da hayranıyım. Şenol hoca şampiyonluk yaşamış, başka takımla da şampiyon olmuş. Milli takım çalıştırmış... Herkese saygı duymalıyız." ifadelerini kullandı.

"VAZGEÇMEK YOK"

"Sezon başlangıcından memnun değilim. Taraftar da haklı. Abdullah hoca da memnun değildi. Transferin büyük bir kısmı bitmişti. Fakat hem bizim hem de teknik kadronun istemediği bir başlangıç oldu. Nerede eksik veya doğru yaptığımızı görüyoruz. Bazen her şeyi doğru yapsan da olmuyor. Ve olmadı. Başarısızlık oldu. Karşılıklı ve el sıkışarak ayrıldık. Gönül böyle olmasını istemezdi ama bunu yaşadık. Bir an önce zirve yarışında yer almak istiyoruz. Vazgeçmek yok."

"YÖNETİM KURULUNUN OLUMLU GÖRÜŞÜ VAR"

"Şehrin genlerini bilen bir isim Şenol hoca. Yönetim kurulundan aldığım yetki var ve görüştük. Ancak şu ana kadar fazla bir detay görüşmedik. Yarın görüşeceğiz."

"BİR DAKİKAM YOK"

"Trabzonspor için ne doğruysa onu yapıyorum. Onu düşünüyorum. Bir dakikam bile yok. Konuşanlara cevap vermiyorum. Bu kulübün yılda 656 milyon lira faiz borcu var. Yeni başarılar için kulübün borç yükünden kurtulması lazım. Bu işi düzeltmedikçe yürütemeyiz. Sistem kuramamış organizasyonun yoksa yoluna devam edemezsin. Bu kulübün 1 lira geliri yok. Herkesin her konuda düşüncesi var ve saygı duyuyorum ama en çok odaklanılması gereken noktaya en az ilgiyi gösteriyoruz. Birbirimize bir an önce önce konsantrasyon sağlarsak başarıları yakalarız. Türk futbolunun değişimi burada saklı. Akademi olarak değişmeliyiz. Ekonomideki değişimi de oluşturmak istiyoruz."

"ŞİRKET OLARAK TRABZONSPORLU SPONSORUMUZ YOK"

Sponsorluklar hakkında konuşan Doğan, "Şu anki sponsorlarımızın içinde Trabzonsporlu bir tane şirket yok. Herkese saygı duyuyorum. Bir bildikleri vardır diyorum. Ama olmasını isterdim. Ben başkası benden iyi yapıyorsa yanında dururum. Maddi, manevi ne destek varsa veririm." dedi.

"ONUACHU'YA TALİBİZ"

Nijeryalı golcü futbolcu Onuachu'nun transferini yorumlayan Doğan, "6 milyon euro ve bonuslar önerdik. Henüz anlaşmadık ama görüşüyoruz. Kulübü 15 milyon euroda diretiyor. Kendisine talibiz. Southampton'ın durumu hakkında konuşamam ama bir hafta içinde dönüş sağlayacaklarını düşünüyorum. Serdar Saatçı ile de ilgileniyoruz. Savic'in yokluğunda Mendy yine stoper oynadı. Orada sıkıntı yaşıyoruz." diye konuştu.

"YABANCI SINIRI DEĞİŞEBİLİR"

"Önümüzdeki günlerde yabancı sınırı değişebilir. Bizim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı var. Orada belki bir şey değişebilir. Belki bir veya iki opsiyon daha verilebilir. Bir yabancı daha alabilecek gibi plan yaptık."

"BİRLİKTE ÇALIŞSALAR BİR HAFTA RAHAT UYKU UYURUM"

"Trabzonspor için önemli adımlar atıyoruz. İstanbul'da 2, Trabzon'da 1 arazi için görüşüyoruz. Seyahatler, personeller gibi kalemler eklenince çok büyük paralar ödeniyor. Herkesin sahip çıkması gerekiyor kulübe. Kimin yönettiği önemli değil. Birlikteliği sağlamak lazım. Keşke Şenol Güneş, Fatih Tekke ve Hüseyin Çimşir birlikte çalışsa. Bir hafta rahat uyku uyurum."