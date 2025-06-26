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 | Suat Vilgen

Trabzonspor camiası Uğurcan Çakır'a ateş püskürdü! "Ayıp, neden konuşmuyor?"

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürülen Uğurcan Çakır, bordo-mavili camiada hedef adam haline geldi. Taraftarlar, tecrübeli eldivenin transfer iddialarına karşı sessiz kalmasına tepki gösterirken, eski yönetici Çakır'a seslendi: "Fener'e giderse camiasız kalır!

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Trabzonspor camiası Uğurcan Çakır'a ateş püskürdü!
KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 11:31

Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır ile temasta olduğu iddiası futbol gündemine bomba gibi düşmüştü. İki takım arasındaki rekabetin son yıllardaki en sivri isimlerinden biri olan Uğurcan'ın sarı-lacivertli formayı giyme ihtimali hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor camiasında büyük yankı uyandırdı.

Trabzonspor camiası Uğurcan Çakır'a ateş püskürdü! "Ayıp, neden konuşmuyor?"

SUSKUN KALAN UĞURCAN HEDEFTE

Fenerbahçelilerin büyük bölümü olası transfere olumlu yaklaşırken, bordo-mavili cephede ise kulübün sembol isimleri arasına şimdiden ismini yazdıran Uğurcan'ın, Fenerbahçe'ye transfer ihtimali bile travma etkisi yaptı. Fenerbahçe deplasmanlarında rakip tribünlerin taraftarların en büyük tepki gösterdiği isimlerin başında gelen Uğurcan'ın sarı-lacivertli formayı giymesine ihtimal vermeyen Trabzospor taraftarları, iddiaların ardından Uğurcan'ın sessizliğini korumasına içelerken mili eldivene tepki sesleri yükselmeye başladı.

Trabzonspor camiası Uğurcan Çakır'a ateş püskürdü! "Ayıp, neden konuşmuyor?"

"KONUŞMAMASI AYIP"

Transfer iddialarına ilişkin konuşan Trabzonspor'un eksi yöneticilerinden Ulaş Özdemir, Uğurcan'ın iddialara karşın hiçbir yorumda bulunmamasını eleştirerek "Uğurcan Çakır hiç konuşmuyor. Büyük camialarda kaptan olan isimlerin konuşması için yönetimden izin almasına gerek yok. Uğurcan 2 ay süren dedikodulara çıkıp cevap verebilirdi. Hiç konuşmaması ayıp" dedi.

Trabzonspor camiası Uğurcan Çakır'a ateş püskürdü! "Ayıp, neden konuşmuyor?"

"CAMİASIZ KALACAK"

A Spor'a açıklamalarda bulunan Özdemir, "Uğurcan Çakır, eğer İstanbul'a gitmek isterse ya kadro dışı bırakılacak ya da satılacak. Fenerbahçe'ye sadece 1 milyon euro için mi gidecek? Fenerbahçe’ye gittiği an camiasız kalacak" dedi.

Diğer yandan Trabzon yerel medyası ise Uğurcan'ın yanı sıra ve yönetimi de hedef tahtasına koydu. Taka Gazetesi, iddialar için attığı "Büyük utanç" başlığıyla dikkat çekti. Diğer yerel haber siteleri de Uğurcan'ın sessizliğini eleştiren ifadeler kullandı.

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