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Trabzonspor-Fenerbahçe maç sonunda sosyal medyada 'BRAVO' paylaşımları!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Kasım 2024 22:01 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 22:10
Trabzonspor-Fenerbahçe maç sonunda sosyal medyada &#039;BRAVO&#039; paylaşımları!

Bordo-mavili takım evinde Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçtan 3-2'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Maç sonunda sosyal medya hesabından 'BRAVO' mesajı ile hakemlere tepki gösteren Trabzonspor'a cevap ise sarı-lacivertli takımın 'BRAVO'lu göndermesi yaptı.

Papara Park'ta oynanan dev derbide FenerbahçeFred​'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Trabzonspor​ ikinci yarıya hızlı başlayarak 59. ve 67. dakikalarda Banza'nın iki penaltı golüyle öne geçti. Sarı-lacivertli takımda Dzeko​ sahneye çıkarak skoru 2-2 yaptı. Bol pozisyonlu maçta 90+11. dakikada son sözü Amrabat söyledi. Fenerbahçe 3-2 kazanarak deplasmanda 3 puanı aldı.

TRABZONSPOR'DAN 'BRAVO' TEPKİSİ

Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye 3-2 kaybettiği maç sonunda sosyal medyada paylaşım yaparak hakemleri protesto etti.

Bordo-mavili takım sosyal medya hesabında VAR odası görseli kullanarak 'BRAVO' yazısı yazan bir paylaşım yaptı.

İşte o görsel:

FENERBAHÇE'DEN 'BRAVO' CEVABI

Sarı-lacivertli takım 3-2 kazandığı maç sonunda Trabzonspor'un sosyal medyadan yaptığı paylaşıma 'BRAVO'lu cevap verdi.

Takım pozu veren Fenerbahçeli futbolcular arkada yer alan taktik tahtası üzerine 'İŞTE BÖYLE HER SENE BÖYLE' ve 'UYY AHA' yazıları dikkat çekti.

İşte o görsel:

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Kaynak: tgrthaber.com
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