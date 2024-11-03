Trabzonspor-Fenerbahçe maç sonunda sosyal medyada 'BRAVO' paylaşımları!

03 Kasım 2024 22:01 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 22:10

Bordo-mavili takım evinde Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçtan 3-2'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Maç sonunda sosyal medya hesabından 'BRAVO' mesajı ile hakemlere tepki gösteren Trabzonspor'a cevap ise sarı-lacivertli takımın 'BRAVO'lu göndermesi yaptı.