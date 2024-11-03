Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım
Trendyol Süper Lig'i 11. hafta maçında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Fenerbahçe'yi konuk etti.
CANLI ANLATIM
1'▶️ Maç başladı
2'🚫Trabzonspor tehlikeli geldi. Nwakaeme'nin şutunda kaleci Livakovic topu iki hamlede kurtardı.
6'🚫Okay Yokuşlu ceza sahası içinde kontrol ettiği topa sert vurdu. Top üstten auta gitti.
11'🚫Nwakaeme'nin ceza sahası dışından şutu üstten auta gitti.
13'🚫Trabzonspor tehlikeli geldi. Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında arka direkte Visca'nın şutu yandan dışarı gitti.
22'🚫Fred ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Uğurcan Çakır çıkardı.
24'🚫En-Nesyri ceza sahası içinde müsait pozisyonda vurduğu şutu kaleci Uğurcan Çakır güçlükle çıkardı.
GECENİN SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:
Konyaspor 3-2 Başakşehir
Bodrumspor 0-0 Alanyaspor
Eyüpspor 2-0 Hatayspor
11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Nwakaeme, Visca, Banza.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En Nesyri.
HAKEM KADROSU
Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşmasında Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR'da ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.