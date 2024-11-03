Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

03 Kasım 2024 18:13 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 19:27

Trendyol Süper Lig'i 11. hafta maçında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Ciro Immobile Beşiktaş-Malmö maçında oynayacak mı? Kulüp sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı

Ciro Immobile Beşiktaş-Malmö maçında oynayacak mı? Kulüp sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı

Trabzonspor​, Trendyol Süper Lig​'in 11. hafta maçında Fenerbahçe​'yi konuk etti.

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

2'🚫Trabzonspor tehlikeli geldi. Nwakaeme'nin şutunda kaleci Livakovic topu iki hamlede kurtardı.

6'🚫Okay Yokuşlu ceza sahası içinde kontrol ettiği topa sert vurdu. Top üstten auta gitti.

11'🚫Nwakaeme'nin ceza sahası dışından şutu üstten auta gitti.

13'🚫Trabzonspor tehlikeli geldi. Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında arka direkte Visca'nın şutu yandan dışarı gitti.

22'🚫Fred ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Uğurcan Çakır​ çıkardı.

24'🚫En-Nesyri ceza sahası içinde müsait pozisyonda vurduğu şutu kaleci Uğurcan Çakır güçlükle çıkardı.

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Konyaspor 3-2 Başakşehir

Bodrumspor 0-0 Alanyaspor

Eyüpspor 2-0 Hatayspor

11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Nwakaeme, Visca, Banza.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En Nesyri.

HAKEM KADROSU

Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşmasında Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR'da ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.