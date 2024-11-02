Trabzonspor Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sonlandırdı!

02 Kasım 2024 21:20 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 21:22

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı.

Trabzonspor​, Trendyol Süper Lig​'in 11. haftasında evinde Fenerbahçe​ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri​'nde teknik direktör Şenol Güneş​ yönetiminde gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Fenerbahçe ile Papara Park'ta saat 19.00'da karşılaşacak.

Ayrıca, Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, başkan yardımcıları Nevzat Kaya ve Taner Fikret Saral, antrenmanı ziyaret etti.

Teknik direktör Güneş ve futbolcularla görüşen Doğan, Fenerbahçe maçı öncesinde takıma başarılar diledi.