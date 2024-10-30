Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için seyirci kararı

30 Ekim 2024 13:56 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 14:19

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Yapılan açıklamaya göre; mücadeleye konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.



Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü. Misafir takım tribünün biletlerinin de ev sahibi takım taraftarlarına satışına karar verildi.

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