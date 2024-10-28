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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları açıklandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ekim 2024 20:24 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 20:25
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları açıklandı!

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın bilet fiyatları belli oldu.

Trabzonspor​'un, Trendyol Süper Lig​'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe​ ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkartılacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Papara Park​'ta saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Platinum-B: 5.000
VIP Platinum-A/C: 4.500
VIP Gold: 3.750
VIP Silver: 3.000
Batı: 1.250
Doğu: 900
Fırtına: 800
Güney-Kuzey Kale Arkası: 400

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu

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Kaynak: tgrthaber.com
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