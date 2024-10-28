Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları açıklandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ekim 2024 20:24 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 20:25
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın bilet fiyatları belli oldu.
Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkartılacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:
VIP Platinum-B: 5.000
VIP Platinum-A/C: 4.500
VIP Gold: 3.750
VIP Silver: 3.000
Batı: 1.250
Doğu: 900
Fırtına: 800
Güney-Kuzey Kale Arkası: 400
Kaynak: tgrthaber.com