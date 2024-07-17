Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Thomas Meuiner ortada kaldı!

17 Temmuz 2024 13:49 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 14:19

Son dakika | Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesi feshedildi

Son dakika | Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesi feshedildi

Çocuğunun sağlık durumu nedeniyle Trabzonspor’dan izin isteyen ve 18 Temmuz’a kadar izin alan Thomas Meunier daha sonra tek taraflı olarak sözleşmesini feshetti.

GÖNDERDİĞİ MAİLLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, sürpriz gelişmeyi, "Thomas Meunier ile yaptığımız anlaşma sırasında, burada anlatamayacağım ailevi sebepler nedeniyle ailesinin bulunduğu yerde bir takıma transfer olursa anlayış göstereceğimizi belirtmiştik. Bu takım her kimse, Trabzonspor'la temasa geçecek. Bu maddeyi eklemiştik ama dün gece, sürenin dolmasına 5 dakika kala bizi çok üzen bir mail gönderdi. Bize, 23.55 civarında sözleşmesini tek taraflı şekilde sonlandırdığını bildirdi. Ben de avukatlara talimat verdim, hukuki anlamda haklarımızı kullanacağız. Kendisine ve gideceği kulübe dava açacağız." ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR, MEUNİER VE LİLLE'İ ŞİKAYET ETTİ!

61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor; transfer görüşmesi öncesi herhangi bir bildirimde bulunmayan Thomas Meunier ve anlaştığı Fransız temsilcisi Lille'i UEFA’ya ve FIFA’ya şikayet etti.

Trabzonspor’un ihtarı sonrası Fransız kulübü yaptığı geri dönüşte oyuncuyla görüşme yapmadıklarını ifade ederek kendisini kurtarmaya çalıştı. Bordo-mavililer bu cevabı kabul etmedi.

CEZA ALMAKTAN KORKAN LİLLE TRANSFERİ ASKIYA ALDI, MEUNİER ORTADA KALDI

İzinsiz olarak kontratlı oyuncu ile görüşen Lille, Trabzonspor'un şikayet sonrası Meunier transferini askıya aldı.

Trabzonspor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden ve Fransa'ya transfer olmayı planlayan Thomas Meunier ortada kaldı.

Oyuncunun geleceği merak konusu oldu.

TRABZONSPOR GERİ ADIM ATMAYACAK

Trabzonspor Kulübü yetkileri söz konusu transfer görüşmelerinin önceden kendilerine bildirilmesi halinde herhangi bir sorun çıkarmayacaklarını, oyuncu ve kulübün bu görüşmeleri gizlice gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bordo-mavililer, bu sürecin takipçisi olacağını ve kulüp olarak haklarını sonuna kadar savunacağını duyurdu.

UEFA ve FIFA'nın vereceği karar bekleniyor.