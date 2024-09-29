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Trabzonspor ligdeki ilk galibiyetini Konyaspor'a karşı almak istiyor! Muhtemel 11'ler

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
29 Eylül 2024 10:37 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 10:39
Trabzonspor ligdeki ilk galibiyetini Konyaspor&#039;a karşı almak istiyor! Muhtemel 11&#039;ler

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Konyaspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından Şenol Güneş'i takımın başına getiren bordo-mavililer, ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig​'in 7. haftasında Trabzonspor​ ile Konyaspor​ karşı karşıya gelecek.

Sezona beklentilerin altında başlayarak, çıktığı 5 maçta 5 beraberlik alan bordo-mavililer, tarihi bir sezon başlangıcına imza attı. Fırtına, ilk 3 puanını Akyazı'da, taraftarı önünde almayı planlıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Draguş, Cham, Nwakaeme, Banza.

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Umut.

Trabzonspor ilk galibiyetini Konyaspor'a karşı almak istiyor! Muhtemel 11'ler - 1. Resim

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Trabzonspor - Konyaspor maçı 29 Eylül Pazar (bugün), saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Papara Park​'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler​ yönetecek.

Trabzonspor ilk galibiyetini Konyaspor'a karşı almak istiyor! Muhtemel 11'ler - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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