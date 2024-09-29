Trabzonspor ligdeki ilk galibiyetini Konyaspor'a karşı almak istiyor! Muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Konyaspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından Şenol Güneş'i takımın başına getiren bordo-mavililer, ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. İşte muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.
Sezona beklentilerin altında başlayarak, çıktığı 5 maçta 5 beraberlik alan bordo-mavililer, tarihi bir sezon başlangıcına imza attı. Fırtına, ilk 3 puanını Akyazı'da, taraftarı önünde almayı planlıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Draguş, Cham, Nwakaeme, Banza.
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Umut.
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Trabzonspor - Konyaspor maçı 29 Eylül Pazar (bugün), saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.