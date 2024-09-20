Trabzonspor - Kayserispor maçı VAR kayıtları açıklandı!

20 Eylül 2024 18:16 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 18:20

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları tamamlandı. TFF'nin YouTube kanalından VAR kayıtları açıklandı.

Trendyol Süper Lig​'de 3. hafta erteleme maçları oynandı. Galatasaray​, sahasında Gaziantep FK​'yi 3-1'lik skorla yenerken Trabzonspor​ ise evinde Kayserispor​ ile 2-2 berabere kaldı. Samsunspor ise evinde Başakşehir'i 2-0 yendi. Üç maçta VAR sadece Trabzon'da devreye girdi.

VAR'DAN PENALTI KAZANDI

Maçın henüz 5. dakikasında Kayserispor atağında Cardoso, ceza sahasında Denswil ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Bu esnada Kayserisporlu oyuncular, hakem Mehmet Türkmen'e penaltı itirazlarında bulundu ancak Türkmen, oyunu devam ettirdi. Bu esnada VAR'dan gelen tavsiye üzerine kenara gelen hakem, pozisyonu monitörden izledi.

'PENALTIYLA OYUNA BAŞLIYORUM'

TFF'nin YouTube kanalından yayınlanana videoda söz konusu pozisyonda hakem Mehmet Türkmen'in, pozisyonu izlerken VAR hakemi İlker Coşkun ile giydiği diyalog yayınlandı. Söz konusu konuşmada şunlar söylendi:

VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun: "Defans oyuncusunun yaptığı potansiyel ihlal nedeniyle sahada potansiyel bir penaltı için inceleme öneriyorum. Geldiğinde topa hücum oyuncusunun dokunduğunu göreceksin.

Hakem Mehmet Türkmen: "Topla oynayan hücum oyuncusu. Penaltıyla oyuna başlıyorum."