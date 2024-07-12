Trabzonspor Ognjen Bakic'in takımdan ayrılmasını KAP'a bildirdi

12 Temmuz 2024 18:33 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 18:39

Trabzonspor'dan, Bakic'in sözleşme feshiyle ilgili olarak KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ognjen Bakic arasındaki 09.09.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

21 yaşındaki Karadağlı orta saha oyuncusu, geçen sezon Hırvatistan'ın Osijek takımından transfer edilmişti. Bakic, bordo mavili takımda resmi maça çıkmadı.