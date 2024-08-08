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Trabzonspor - Rapid Wien 11'ler belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 18:57 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 19:03
Trabzonspor - Rapid Wien 11&#039;ler belli oldu!

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya takımı Rapid Wien ile karşı karşıya geliyor. İşte karşılaşmanın 11'leri...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor evinde Rapid Wien takımını ağırlıyor.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Eren, Malheiro, Lundstram, Mendy, Ozan, Cihan, Visca, Draguş.

Rapid Wien: Hedl, Oswald, Cvetkovic, Raux Yao, Auer, Sangare, Grgic, Jansson, Burgstaller, Seidl, Beljo.

Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maçta muhtemel 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor

MUHTEMEL RAKİP BELLİ

Trabzonspor’un play-off’taki muhtemel rakibi, temsilcimizin Avusturya takımı Rapid Wien'i elemesi durumunda Braga - Servette maçının kazananıyla oynayacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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