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Trabzonspor - Ruzemberok 11'ler

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 19:52 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 19:59
Trabzonspor - Ruzemberok 11&#039;ler

Bordo-mavili takım, UEFA Avrupa 2. tur ön eleme maçında Slovakya takımı Ruzemberok ile rövanş maçına çıkıyor. İşte 11'ler...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turu rövanş maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını evinde misafir edecek. Turun ilk maçını, deplasmanda 2-0'lık skorla bordo-mavili takım kazanmıştı.

Temsilcimizin turu geçmesi durumunda 3. Eleme turunda Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Organizasyonda 3. Eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswill, Eren, Lundstram, Ozan, Visca, Cihan, Trezeguet, Draguş

Ruzemberok: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Luteran, Lavrincik, Gomola, Tucny, Gerec, Hladik, Chrien

SAVİC'İN DURUMU

Trabzonspor'da yeni transfer Karadağlı stoper Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada süre alamayacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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