Trabzonspor, Ruzemberok engelini geçti!

01 Ağustos 2024 22:04 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 22:21

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Ruzemberok ile karşılaştı.

Papara Park'ta oynanan maçın ilk yarısı 0-0 golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda ise oyun üstünlüğünü eline alan Bordo-mavili takım 65. dakikada yeni transferi Draguş ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor maçtan 1-0 galip geldi.

Trabzonspor, deplasmanda 2-0'lık galibiyetinden sonra iç sahada da rakibini mağlup ederek yoluna devam etti.

SAVİC FORMA GİYMEDİ

Trabzonspor'da yeni transfer Karadağlı stoper Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giymedi.