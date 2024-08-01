Trabzonspor, Ruzemberok engelini geçti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 22:04 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 22:21
Temsilcimiz Trabzonspor, Slovakya takımı Ruzemberok'u 1-0'lık skorla rahat bir şekilde geçti.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Ruzemberok ile karşılaştı.
Papara Park'ta oynanan maçın ilk yarısı 0-0 golsüz tamamlandı.
İkinci yarıda ise oyun üstünlüğünü eline alan Bordo-mavili takım 65. dakikada yeni transferi Draguş ile 1-0 öne geçti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor maçtan 1-0 galip geldi.
Trabzonspor, deplasmanda 2-0'lık galibiyetinden sonra iç sahada da rakibini mağlup ederek yoluna devam etti.
SAVİC FORMA GİYMEDİ
Trabzonspor'da yeni transfer Karadağlı stoper Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giymedi.
Kaynak: tgrthaber.com