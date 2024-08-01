Trabzonspor - Ruzemberok maçı muhtemel 11'ler
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 18:11 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 18:18
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Slovakya takımı Ruzemberok ile karşı karşıya gelecek. Maçın muhtemel 11'leri şu şekilde...
Trabzonspor, Ruzemberok maçının muhtemel 11'leri şu şekilde...
MUHTEMEL 11'LER:
Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Denswil, Mendy, Ozan, Umut Güneş, Lundstram, Bardhi, Trezeguet, Visca, Dragus
Ruzomberok: Frühwald, Mojzis, Maly, Gabriel, Tucny, Lavrincik, Luteran, Gomola, Chobot, Hladik, Chrien
Kaynak: tgrthaber.com