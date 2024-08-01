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Trabzonspor - Ruzemberok maçı muhtemel 11'ler

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 18:11 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 18:18
Trabzonspor - Ruzemberok maçı muhtemel 11&#039;ler

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Slovakya takımı Ruzemberok ile karşı karşıya gelecek. Maçın muhtemel 11'leri şu şekilde...

Trabzonspor, Ruzemberok maçının muhtemel 11'leri şu şekilde...

MUHTEMEL 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Denswil, Mendy, Ozan, Umut Güneş, Lundstram, Bardhi, Trezeguet, Visca, Dragus

Ruzomberok: Frühwald, Mojzis, Maly, Gabriel, Tucny, Lavrincik, Luteran, Gomola, Chobot, Hladik, Chrien

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Kaynak: tgrthaber.com
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