Trabzonspor seçime gidiyor!

04 Kasım 2024 20:55 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 20:41

Trabzonspor Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısının 21-22 Kasım'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacağı duyuruldu.

Trabzonspor​ Kulübü'nün yaptığı açıklamaya göre genel kurulun, 21-22 Kasım'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri​'nde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 30 Kasım-1 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Genel kurulda idari ve mali raporlar ile bütçenin görüşülerek oylamaya sunulacağı, kulüp başkanı ile yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçiminin yapılacağı kaydedildi.