Trabzonspor, St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı! Tur Trabzon'a kaldı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 23:55 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 00:05
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre takımı St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre takımı St. Gallen'in konuğu oldu.
Kybunpark Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol olmadı.
Rövanş 29 Ağustos'da İstanbul'da oynanacak.
RÖVANŞ TRABZON'DA
Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: tgrthaber.com