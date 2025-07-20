Trabzonspor transferi bitirdi! Atletico Madrid'li yıldızdan 4 yıllık imza

Sezona iddialı bir kadro ile girmeyi planlayan Trabzonspor, önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, İspanyol devlerinden Atletico Madrid'de forma giyen Saul Niguez ile anlaşmaya vardı.

FIRTINA BONSERVİS ÖDEMEYECEK

Merkez orta saha ve ön libero olarak görev yapabilen 30 yaşındaki oyuncu İspanyol futbolcu, Atletico ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Niguez'in Trabzonspor ile önümüzdeki günlerde 4 yıllık mukavele imzalayacağı öğrenilirken, Karadeniz ekibinin bu transfer için La Liga ekibine herhangi bir bonservis ödemesi yapmayacağı dile getirildi.

GEÇEN SENEYİ KİRALIK GEÇİRDİ

Geçen sezon La Liga'da Sevilla'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcu, takımı adına çıktığı 26 resmi maçta 1 gol atarken 6 da asist yaptı.