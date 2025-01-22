Trabzonspor yeni golcüsüne kavuştu! İlk açıklamasında transfer müjdesi verdi

22 Ocak 2025 12:06 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 12:08

Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk'ten renklerine bağladığı Danylo Sikan, resmi imza için Trabzon'a geldi. Sikan transfer süreci ve hedeflerine ilişkin konuştu.

Trabzonspor'un Ukrayna​ ekibi Shakhtar Donetsk​'ten kadrosuna kattığı Danylo Sikan, şehre geldi. 23 yaşındaki Ukraynalı forvet havalimanında transfer süreci ve bordo-mavili kulüpteki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KARİYERİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIM"

23 yaşındaki Ukraynalı santrfor açıklamasında, "Trabzonspor büyük hedefleri olan büyük bir takım. Aynı zamanda Trabzonspor​ taraftarlarının da ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Kariyerim için önemli bir adım attım" dedi.

YENİ TRANSFERDEN TRANSFER MÜJDESİ

Sikan ayrıca, "Zamanla göreceğiz. Belki Oleksandr Zubkov da gelecek. Trabzonspor büyük hedefleri olan büyük bir takım. Aynı zamanda Trabzonspor taraftarlarının da ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Kariyerim için önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

Sikan bu sezon Shakhtar formasıyla 18 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda takımı adına 4 gol, 1 asist üretti.



