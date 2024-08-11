Trabzonspor, yeni sezona Sivas'ta başlıyor! Muhtemel 11'ler
Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Sivasspor'a konuk oluyor. Zorlu mücadelede iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu cuma ve cumartesi günü oynanan maçlarla başladı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında kazandığı ligin ilk haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Sivas'ta kazanarak maratona 3 puanla başlamayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Charisis, Tugunboev, Pritchard, Emrah, Menig, Manaj.
Trabzonspor: Uğurcan, Maheiro, Mendy, Savic, Eren, Lundstram, Ozan, Cihan, Visca, Trezeguet, Draguş.
SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Trabzonspor maçı 11 Ağustos Pazar günü, saat 19.15'te başlayacak.
Zorlu mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
REKABETTE TRABZOSPOR ÜSTÜN
Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig'de 37'nci kez karşı karşıya gelecek.
İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 36 maçta Trabzonspor'un 16, Sivasspor'un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da beraberlikle sona erdi.