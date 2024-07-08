Trabzonspor yeni sezonun kombine fiyatlarını duyurdu

08 Temmuz 2024 23:27 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 23:30

Trabzonspor, yeni sezon kombine fiyatlarını sosyal medya hesabından açıkladı. Fiyatlar 5 bin TL’den başlıyor, 50 bin TL’ye kadar çıkıyor.

"2024-2025 sezonunda takımımızın Papara Park’ta oynayacağı tüm resmi müsabakalarda geçerli olacak kombinelerimiz genel satışa sunuldu."