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Trabzonspor yeni sezonun kombine fiyatlarını duyurdu

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 23:27 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 23:30
Trabzonspor yeni sezonun kombine fiyatlarını duyurdu

Karadeniz temsilcisi takım sosyal medya hesabından 2024-25 sezonu kombine bilet fiyatlarını duyurdu.

Trabzonspor, yeni sezon kombine fiyatlarını sosyal medya hesabından açıkladı. Fiyatlar 5 bin TL’den başlıyor, 50 bin TL’ye kadar çıkıyor.

"2024-2025 sezonunda takımımızın Papara Park’ta oynayacağı tüm resmi müsabakalarda geçerli olacak kombinelerimiz genel satışa sunuldu."

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Kaynak: tgrthaber.com
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