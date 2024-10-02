Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Trabzonspor'a Hatayspor maçı öncesi kötü haber! Denswill için doktorundan açıklama

Trabzonspor'a Hatayspor maçı öncesi kötü haber! Denswill için doktorundan açıklama

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Ekim 2024 19:22 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 19:27
Trabzonspor&#039;a Hatayspor maçı öncesi kötü haber! Denswill için doktorundan açıklama

Trabzornspor'un oyuncusu Stefano Denswil'de kas yaralanması tespit edildi. Hatayspor maçı öncesi takıma kötü haber geldi. Kulüp doktoru son durumunu açıkladı

Trabzonspor​, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor​ maçı hazırlıklarına bugün başladı. Antrenman sırasında ağrı hisseden Stefano Denswil'den kötü haber geldi.

Trabzonspor'a Hatayspor maçı öncesi kötü haber! Denswill için doktorundan açıklama - 1. Resim

 Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefano Denswil'de kas yaralanması tespit edildiğini bildirdi. Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, Denswil'in antrenman sırasında ağrı hissettiğini belirtti.

Futbolcuya yapılan muayene sonuçlarına değinen Beşir, "Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
trabzonsporatakaş hatayspor

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...