Trabzonspor'a Hatayspor maçı öncesi kötü haber! Denswill için doktorundan açıklama
Trabzornspor'un oyuncusu Stefano Denswil'de kas yaralanması tespit edildi. Hatayspor maçı öncesi takıma kötü haber geldi. Kulüp doktoru son durumunu açıkladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına bugün başladı. Antrenman sırasında ağrı hisseden Stefano Denswil'den kötü haber geldi.
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefano Denswil'de kas yaralanması tespit edildiğini bildirdi. Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, Denswil'in antrenman sırasında ağrı hissettiğini belirtti.
Futbolcuya yapılan muayene sonuçlarına değinen Beşir, "Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.