Trabzonspor'a milli yıldızından kötü haber: Sakatlanarak oyundan çıktı!

29 Eylül 2024 17:04 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 17:08

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Trabzonspor - Konyaspor maçında sakatlanan Ozan Tufan, oyuna devam edemedi.

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Trabzonspor'dan kritik hamle: Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp oldu!

Trendyol Süper Lig​'de ilk 5 haftada aldığı 5 beraberliğin ardından bugün sahasında Konyaspor​'u ağırlayan Trabzonspor​, sakatlık​ şoku yaşadı.

OZAN TUFAN​ SAKATLANDI

Bordo-mavili takımda maçın 33. dakikasında maça ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, ceza sahasında Boranijasevic ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

Trabzonspor sağlık görevlilerinin müdahale ettiği milli futbolcu oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara alındı.

YERİNE YENİ TRANSFER CHAM OYUNA GİRDİ

Ozan Tufan'ın sahadan çıkmak zorunda kaldığı Trabzonspor'da 29 yaşındaki oyuncunun yerine bir başka yeni transfer Muhammed Cham oyuna dahil oldu.