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 | Suat Vilgen

Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti! 4 yıllık imza resmen duyuruldu

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Portekizli sağ bek Pedro Malheiro, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wasl takımına transfer oldu.

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Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti! 4 yıllık imza resmen duyuruldu
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 15:08

BAE kulübü, Portekizli oyuncunun transferini resmen açıklarken, bordo-mavili kulübün bu transferden 7+1 milyon 500 bin dolar olmak üzere toplam 8,5 milyon dolar bonservis bedeli ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden de yüzde 15 pay alacağı öğrenildi. Pedro Malheiro yeni kulübü ile 4 yıllık sözleşme imzalarken, yeni sezonda BAE takımında forma giyecek. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 43 maça çıkan Portekizli oyuncu 6 gol,5 asistlik performans sergilemişti.

Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti! 4 yıllık imza resmen duyuruldu
Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti! 4 yıllık imza resmen duyuruldu
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2 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, geçen sezon başında Portekiz'in Boavista takımından 2 milyon euroya transfer edilen Malheiro, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti! 4 yıllık imza resmen duyuruldu
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PERFORMANSI PARMAK ISIRTTI

Trabzonspor formasıyla 43 maça çıkan Pedro Malheiro, 6 gol ve 5 asist kaydetti. Süper Lig'de forma giydiği 33 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan ve 2 bin 922 dakika süre alan Malheiro takımın hücum gücüne önemli destek vermişti.

ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
#Pedro Malheiro
#Futbol
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