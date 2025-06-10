Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti! 4 yıllık imza resmen duyuruldu

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Portekizli sağ bek Pedro Malheiro, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wasl takımına transfer oldu.

BAE kulübü, Portekizli oyuncunun transferini resmen açıklarken, bordo-mavili kulübün bu transferden 7+1 milyon 500 bin dolar olmak üzere toplam 8,5 milyon dolar bonservis bedeli ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden de yüzde 15 pay alacağı öğrenildi. Pedro Malheiro yeni kulübü ile 4 yıllık sözleşme imzalarken, yeni sezonda BAE takımında forma giyecek. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 43 maça çıkan Portekizli oyuncu 6 gol,5 asistlik performans sergilemişti.

2 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, geçen sezon başında Portekiz'in Boavista takımından 2 milyon euroya transfer edilen Malheiro, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

PERFORMANSI PARMAK ISIRTTI

Trabzonspor formasıyla 43 maça çıkan Pedro Malheiro, 6 gol ve 5 asist kaydetti. Süper Lig'de forma giydiği 33 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan ve 2 bin 922 dakika süre alan Malheiro takımın hücum gücüne önemli destek vermişti.