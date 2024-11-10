Trabzonspor'da kadro dışı rüzgarı! Şenol Güneş 4 ismin biletini kesti

10 Kasım 2024 18:00 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 18:01

Trendyol Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup olan Trabzonspor'da 4 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenilen Trabzonspor'da 4 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

4 FUTBOLCU KADRO DIŞI

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamaya göre Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktör Şenol Güneş arasında yapılan toplantı sonucu; Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’un takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verildiği duyuruldu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir.