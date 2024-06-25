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Trabzonspor'da Lundstram'ın maliyetini açıklandı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
25 Haziran 2024 18:26 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 18:34
Trabzonspor&#039;da Lundstram&#039;ın maliyetini açıklandı

Trabzonspor, transferini açıkladığı John David Lundstram'ın sözleşme bilgilerini KAP'a açıkladı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada; "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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