Trabzonspor'da Lundstram'ın maliyetini açıklandı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
25 Haziran 2024 18:26 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 18:34
Trabzonspor, transferini açıkladığı John David Lundstram'ın sözleşme bilgilerini KAP'a açıkladı.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada; "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr