Trabzonspor'da Okay Yokuşlu transferinde işlem tamam! Bu akşam imza için geliyor

30 Temmuz 2024 10:34 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:35

Pedro Malheiro, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Denis Draguş, John Lundstram, Borna Barisic, Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme'yi transfer ederek kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, eski futbolcusu Okay Yokuşlu'yu da renklerine bağladı.

Bordo-mavili kulüp 2018'de takımdan ayrılan eski futbolcusu Okay Yokuşlu'nun transferi için kulübü West Bromwich Albion'la anlaşma sağladı.

TRABZONSPOR İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME

Yaklaşık 1 aydır süren görüşmelerde sona gelindiği ve Okay Yokuşlu'nun Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

BU AKŞAM GELİYOR

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Trabzonspor’un yeni transferi Okay Yokuşlu, bugün saat 19.15’te İstanbul’a gelecek ardından gece 00.30 sularında Trabzon’da olacak.

Milli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

48 MAÇTA 1 GOL-1 ASİST

West Bromwich Albion formasıyla geçtiğimiz sezon 48 maçta forma giyen Okay Yokuşlu, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Okay Yokuşlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takım formasıyla 3 maçta boy gösterdi.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyordu.