Trabzonspor'da Okay Yokuşlu transferinde işlem tamam! Bu akşam imza için geliyor
Trabzonspor, West Bromwich Albion ile Okay Yokuşlu'nun transferi için anlaşma sağladı. Okay Yokuşlu'nun İstanbul'a geliş saati belli olurken sözleşme detayları da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Pedro Malheiro, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Denis Draguş, John Lundstram, Borna Barisic, Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme'yi transfer ederek kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, eski futbolcusu Okay Yokuşlu'yu da renklerine bağladı.
Bordo-mavili kulüp 2018'de takımdan ayrılan eski futbolcusu Okay Yokuşlu'nun transferi için kulübü West Bromwich Albion'la anlaşma sağladı.
TRABZONSPOR İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME
Yaklaşık 1 aydır süren görüşmelerde sona gelindiği ve Okay Yokuşlu'nun Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
BU AKŞAM GELİYOR
Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Trabzonspor’un yeni transferi Okay Yokuşlu, bugün saat 19.15’te İstanbul’a gelecek ardından gece 00.30 sularında Trabzon’da olacak.
Milli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
48 MAÇTA 1 GOL-1 ASİST
West Bromwich Albion formasıyla geçtiğimiz sezon 48 maçta forma giyen Okay Yokuşlu, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Okay Yokuşlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takım formasıyla 3 maçta boy gösterdi.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyordu.