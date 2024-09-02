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Trabzonspor'da ortalık karıştı! Şenol Güneş'le görüşme öncesi Fatih Tekke'ye engel iddiası

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
02 Eylül 2024 12:51 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 12:52
Trabzonspor&#039;da ortalık karıştı! Şenol Güneş&#039;le görüşme öncesi Fatih Tekke&#039;ye engel iddiası

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile masaya oturdu. Görüşme haberleri gündemdeyken Fatih Tekke'nin kuzeni Kenan Tekke'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. İşte detaylar... 

Sezona beklentilerin çok gerisinde bir başlangıç yapan Trabzonspor'da Abdullah Avcı ilme yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışında Şenol Güneş iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Güneş'in İstanbul'da bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşmek üzere yola çıktığı önü sürüldü. Havalimanında  gazetecilerin Güneş'e hitaben, "Hocam hayırlı olsun diyelim mi?" şeklindeki sorusuna "Dur bakalım" yanıtını vermesi de iddiayı güçlendirdi.

SİYASİ BASKI VE ŞENOL GÜNEŞ SESLERİ

Şenol Güneş cephesinde bunlar yaşanırken Trabzonspor'un eski futbolcularından teknik direktör Fatih Tekke hakkında kuzeni Kenan Tekke'nin ortaya attığı iddia büyük yankı buldu. Kenan Tekke sosyal medyadan birtakım tarihler vererek yaptığı paylaşımda, Başkan Ertuğrul Doğan'ın 31 Ağustos'ta Fatih Tekke'yi aradığını ve "Hocam gel sana ihtiyacımız var" dediğini aktardı.

Fatih Tekke'nin de görevi kayıtsız şartsız kabul ettiğini belirten Kenan Tekke, daha sonra durumun değiştiğini, Ertuğrul Doğan'ın Fatih Tekke'yi yeniden arayarak "Hocam üzerimde çok siyasi baskı var sizinle çalışamayacağız" dediğini iddia etti.

Trabzonspor'da ortalık karıştı! Şenol Güneş'le görüşme öncesi Fatih Tekke'ye engel iddiası - 1. Resim

"YAZIKLAR OLSUN İHANET EDENLERE..."

Kenan Tekke bu gelişmeden sonra Şenol Güneş isminin gündeme geldiğini belirterek, "Yazıklar olsun bu şehrin çocuklarına ihanet edenlere, yazıklar olsun bu şehre ihanet edenlere, yazıklar olsun ilişkilerine bu kulübü kurban edenlere. Yazıklar olsun siyasetinize..." diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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