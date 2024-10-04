Trabzonspor'da sakatlık şoku! Nwakaeme'den kötü haber geldi
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Nijeryalı futbolcunun sağlık durumuna ilişkin kulüpten açıklama yapıldı.
Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sakatlar kervanına Anthony Nwakaeme de katıldı. Kontrolleri yapılan Nijeryalı oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Nwakaeme’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Beşir, açıklamada şu ifadeleri kullandı:
ADALESİNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ
"Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
HATAY MAÇINDA YOK
Nwakeme, Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.