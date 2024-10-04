Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Trabzonspor'da sakatlık şoku! Nwakaeme'den kötü haber geldi

Trabzonspor'da sakatlık şoku! Nwakaeme'den kötü haber geldi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ekim 2024 15:07 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 15:57

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Nijeryalı futbolcunun sağlık durumuna ilişkin kulüpten açıklama yapıldı.

Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sakatlar kervanına Anthony Nwakaeme de katıldı. Kontrolleri yapılan Nijeryalı oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Nwakaeme’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Beşir, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Trabzonspor'da sakatlık şoku! Nwakaeme'den kötü haber geldi - 1. Resim

ADALESİNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

"Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

HATAY MAÇINDA YOK

Nwakeme, Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...