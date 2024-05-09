Trabzonspor'da sakatlık şoku! Onuachu maçı tamamlayamadı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
09 May 2024 00:27 - Güncelleme : 09 May 2024 00:29
Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'e konuk olduğu Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sakatlanan Paul Onuachu karşılaşmayı tamamlayamadı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Mücadeleyi 4-0 kazanan Trabzonspor finale yükseldi.
ONUACHU SAKATLANDI
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın golcüsü Paul Onuachu sakatlanarak oyundan çıktı.
54. dakikada Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü atan Onuachu, 57. dakikada Ceccherini ile girdiği hava top mücadelesinde beline darbe aldı yerde kaldı.
DURUMU YARIN BELLİ OLACAK
Oyuna devam edemeyen Onuachu 60. dakikada yerini Umut Bozok'a bıraktı.
Yıldız golcünün son durumu yarın netlik kazanacak.
Kaynak: tgrthaber.com