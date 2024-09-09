Trabzonspor'da Şenol Güneş'in imza tarihi belli oldu

09 Eylül 2024 17:12 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 17:13

Trabzonspor'daki 5. teknik direktörlük dönemine başlayan Şenol Güneş için yarın bir imza töreni düzenlenecek.

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş için yarın saat 14.00'te kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Ganita'da imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Şenol Güneş için, 10 Eylül Salı günü (yarın) saat 14.00'te Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun katılımıyla Ganita’da imza töreni düzenlenecektir. Tüm taraftarlarımız davetlidir." ifadeleri kullanıldı.