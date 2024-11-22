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Trabzonspor'da yaprak dökümü! Görevinden ayrıldı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Kasım 2024 18:57 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 18:59
Trabzonspor&#039;da yaprak dökümü! Görevinden ayrıldı

Bordo-mavili takımda scout ekibinin başında görev yapan Eren Mert, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Şenol Güneş​ önderliğindeki Trabzonspor​'da scout ekibinde görev alan Eren Mert istifa etti. Eren Mert, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve görevi bıraktığını açıkladı.

Eren Mert paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibariyle Trabzonspor'da bulunduğum görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum. Öncelikle beni bu göreve getiren, şahsımı ve ekibimi her zaman destekleyen Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan​'a ve tanımış olmaktan gurur duyduğum Asbaşkanımız Sayın İbrahim Şahinkaya'ya, şükranlarımı sunuyorum. Çalışma arkadaşlarım Oğuzhan Kutlu, Uğur Uzunali ve Fethi Türkoğlu'na ayrıca teşekkür ederim."

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Kaynak: tgrthaber.com
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