Trabzonspor'da yaprak dökümü! Görevinden ayrıldı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Kasım 2024 18:57 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 18:59
Bordo-mavili takımda scout ekibinin başında görev yapan Eren Mert, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Şenol Güneş önderliğindeki Trabzonspor'da scout ekibinde görev alan Eren Mert istifa etti. Eren Mert, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve görevi bıraktığını açıkladı.
Eren Mert paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün itibariyle Trabzonspor'da bulunduğum görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum. Öncelikle beni bu göreve getiren, şahsımı ve ekibimi her zaman destekleyen Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'a ve tanımış olmaktan gurur duyduğum Asbaşkanımız Sayın İbrahim Şahinkaya'ya, şükranlarımı sunuyorum. Çalışma arkadaşlarım Oğuzhan Kutlu, Uğur Uzunali ve Fethi Türkoğlu'na ayrıca teşekkür ederim."
Kaynak: tgrthaber.com