Trabzonspor'da yaprak dökümü! Görevinden ayrıldı

22 Kasım 2024 18:57 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 18:59

Bordo-mavili takımda scout ekibinin başında görev yapan Eren Mert, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Şenol Güneş​ önderliğindeki Trabzonspor​'da scout ekibinde görev alan Eren Mert istifa etti. Eren Mert, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve görevi bıraktığını açıkladı.

Eren Mert paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibariyle Trabzonspor'da bulunduğum görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum. Öncelikle beni bu göreve getiren, şahsımı ve ekibimi her zaman destekleyen Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan​'a ve tanımış olmaktan gurur duyduğum Asbaşkanımız Sayın İbrahim Şahinkaya'ya, şükranlarımı sunuyorum. Çalışma arkadaşlarım Oğuzhan Kutlu, Uğur Uzunali ve Fethi Türkoğlu'na ayrıca teşekkür ederim."