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Trabzonspor'dan KAP bildirisi geldi! Pedro Malheiro'yu duyurdu

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 19:14 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 19:42
Trabzonspor&#039;dan KAP bildirisi geldi! Pedro Malheiro&#039;yu duyurdu

Trabzonspor, Portekiz takımı Boavista'da forma giyen Portekizli sağ bek Pedro Malheiro'yu 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor yeni bir transfer açıkladı.

KAP BİLDİRİSİ GELDİ

Trabzonspor'un KAP açıklaması; 

"Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, Boavista FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Boavista FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Boavista FC'ye, Futbolcunun bir başka kulübe Transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %10'u ödenecektir."

SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;2024/2025 Futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,2025/2026 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,2026/2027 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,2027/2028 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;2028/2029 futbol sezonunda 986.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi. 

SEZON KARNESİ

Pedro Malheiro geçen sezon Portekiz takımı Boavista ile 25 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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