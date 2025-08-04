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 | Suat Vilgen

Trabzonspor'dan Mattia Minguzzi için flaş talep! TFF'ye başvurdular

Trabzonspor, 2025-2026 futbol sezonuna vahşi bir cinayete kurban giden "Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının verilmesi için TFF'ye resmen başvurdu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 08:31
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 08:34

Süper Lig devlerinden , İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir pazar yerinde 24 Ocak 2025'te bıçaklanarak katledilen 14 yaşındaki için anlamlı bir adım attı. Bordo-Mavili kulüp, 2025-2026 futbol sezonuna "Mattia Ahmet Minguzzi" isminin verilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

Trabzonspor'dan Mattia Minguzzi için flaş talep! TFF'ye başvurdular

"BENZER ACILARIN BİR DAHA YAŞANMAMASI ADINA..."

Resmi internet sitesinden yaptığı bilgilendirmede, kulüp olarak Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından yürütülen adalet sürecinin takipçisi olduklarını kaydeden Karadeniz ekibi şu ifadelere yer verdi: "Bu davanın toplumsal hafızada yerini koruması ve benzeri acıların bir daha yaşanmaması adına Mattia Ahmet Minguzzi isminin sezonumuza verilmesinin çok büyük bir anlam taşıyacağını önemle belirtiriz. Trabzonspor Kulübü olarak, bu sürecin en başından itibaren yakından takipçisi olduğumuzu ifade etmiş, sürecin sonuna kadar da kararlılıkla mücadele edeceğimizi vurgulamak isteriz."

Trabzonspor'dan Mattia Minguzzi için flaş talep! TFF'ye başvurdular
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AHMET MATTIA MİNGUZZİ'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Kadıköy’deki tarihi bit pazarında sabah saatlerinde yaşanan olay, 24 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin hayatını trajik bir şekilde kaybetmesiyle sonuçlandı. Alışveriş yaptığı sırada, B.B. isimli bir kişi tarafından beş kez bıçaklanan Minguzzi, aynı anda U.B. tarafından da tekmelendi. Aldığı ağır darbelerle hastaneye kaldırılan genç, 15 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti.

Trabzonspor'dan Mattia Minguzzi için flaş talep! TFF'ye başvurdular

Olayın ardından başlatılan adli süreçte, B.B. ve U.B. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla 18 ila 24 yıl arası hapis cezası talep edildi. Üstelik B.B. hakkında, olayda kullanılan bıçağın izinsiz taşınması nedeniyle ayrı bir soruşturma daha açıldı.

Delil olarak incelenen bıçak, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda detaylı bir analizden geçti. Rapora göre, suç aleti 10.3 santimetre uzunluğunda, sivri uçlu, tek ağızlı, sırtı küt ve yeşil plastik saplı bir bıçaktı. Bu detay, dosyanın seyrinde kritik bir unsur olarak yerini aldı.

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#Mattia Ahmet Minguzzi
#Futbol
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