Trabzonspor'dan Ozan Tufan açıklaması

30 Eylül 2024 13:35 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 13:39

Trabzonspor, Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ozan Tufan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ozan Tufan sahayı koltuk değnekleri ile terketti!

Ozan Tufan sahayı koltuk değnekleri ile terketti!

Trabzonspor​ Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Ozan Tufan’ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

"BAĞ YARALANMASI TESPİT EDİLDİ"

Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında Konyaspor​ ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Tufan’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.

2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK!

Milli futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.