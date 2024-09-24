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Trabzonspor'dan tarihe geçen sezon başlangıcı!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Eylül 2024 13:01 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 13:08
Trabzonspor&#039;dan tarihe geçen sezon başlangıcı!

Süper Lig'de oynadığı ilk 5 maçı beraberlikle kapatan Trabzonspor, tarihinde ilk kez 5 beraberlikle bir sezona başladı. Geçen sezon lig boyunca 38 maçta 4 kez sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon ilk 5 karşılaşmada bu sayıyı aşarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 5 maçını beraberlikle tamamladı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan ve 2. haftayı bay geçen bordo-mavililerin, 3. haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Süper Lig'in 4. haftasında İkas Eyüpspor deplasmanından 0-0 berabere ayrılan Karadeniz ekibi, 5. haftada kendi evinde Beşiktaş ile 1-1, erteleme maçında da Bellona Kayserispor ile 2-2 ve son olarak Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, böylelikle 1974-1975 sezonunda çıktığı ligdeki 51. sezonunda ilk kez ilk 5 maçından beraberlikle ayrılarak lige tatsız bir başlangıç yaptı.

Trabzonspor'dan tarihe geçen sezon başlangıcı! - 1. Resim

2020-2021 SEZONU İLE AYNI PUANI TOPLADI

Trabzonspor, 5 puan ile 2020-2021 sezondaki aynı başlangıcı yaptı.

2020-2021 sezonunda ilk 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 5 puan toplayan Karadeniz ekibi, bu sezon da 5 beraberlikle aynı puanı elde etti.

2014-2015 sezonunda ilk 5 karşılaşmada 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan toplayan bordo-mavililer, 2024-2025 ve 2020-2021 sezonlarıyla birlikte son 10 sezon içindeki en kötü başlangıcını gerçekleştirdi.

BERABERLİKTE GEÇEN SEZONU GEÇTİ

Trabzonspor, 67 puanla 3. sırada tamamladığı geçen sezon 38 lig maçı boyunca sadece 4 beraberlik almıştı.

Bordo-mavililer, bu sezon ilk 5 haftada aldığı 5 beraberlikle geçen sezonki beraberlik sayısını ligin başında aşmış oldu.

Trabzonspor, bu maçlarda 5 puan alırken 10 puan kaybederek ligin başında zirve yarışından uzaklaştı.

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121 GÜNDÜR KAZANAMIYOR!

Ligin 6. haftasında da Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Trabzonspor, ligde en son galibiyeti geçen sezonun 38. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde etmişti.

26 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından yaz tatiline giren bordo-mavililer, bu sezonki 5 karşılaşmada kazanamayarak 121 gündür 3 puan sevinci yaşayamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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